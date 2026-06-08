گروسی: هفته گذشته بازرسی معمول از نیروگاه بوشهر انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه آژانس بینالمللی انرژی اتمی، رافائل ماریانو گروسی مدیرکل این نهاد امروز دوشنبه در مراسم افتتاحیه نشست شورای حکام که در مقر آژانس در وین واقع در اتریش برگزار شد، در سخنانی اعلام کرد: من گزارشی به شورای حکام آژانس، مجمع عمومی آژانس بینالمللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تهدیدهای مرتبط با تأسیسات هستهای در ایران و منطقه خلیج فارس ارائه کردم. همچنین تأثیر مخرب این درگیری بر رژیم پادمانهای هستهای را تشریح کردم.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی بدون محکوم کردن تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران بر خلاف تمامی قوانین بین المللی در این خصوص گفت: گزارش من در مورد اجرای توافقنامه پادمان NPT و مفاد مربوط به قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران، پیش روی شماست. در فوریه ۲۰۲۶، آژانس به دلیل درگیری نظامی، انجام تمام فعالیت های راستی آزمایی میدانی در ایران را متوقف کرد. با وجود درگیری نظامی مداوم، هفته گذشته با انجام بازرسی معمول آژانس از نیروگاه هستهای بوشهر، امکان ازسرگیری برخی از فعالیتهای راستیآزمایی میدانی در ایران فراهم شد. در این دوره گزارشدهی، هیچ بازرسی در سایر تأسیسات هستهای اعلام شده در ایران انجام نشده است. همانطور که در گزارش آمده است، فقدان اطلاعات و دسترسی به این معنی است که آژانس همچنین نتوانسته است تعلیق تمام فعالیتهای غنیسازی، بازفرآوری و موضوعات مرتبط با آب سنگین را آنطور که در قطعنامههای مربوطه شورای امنیت و شورای حکام لازم است، تأیید کند.
رافائل ماریانو گروسی با ادامه رویکرد جانبدارانه و سیاسی خود در این نهاد ادعا کرد: در نتیجه، آژانس در حال حاضر نمیتواند تعهداتش را تحت توافقنامه پادمان NPT، به جز نیروگاه هستهای بوشهر، به طور مؤثر انجام دهد و اجرای مفاد مربوطه قطعنامههای شورای امنیت و شورای حکام توسط ایران را تأیید کند. در طول این دوره گزارش، ایران در مورد مسائل پادمانی حل نشده که در گزارش ارزیابی جامع من در ژوئن سال گذشته (GOV/۲۰۲۵/۲۵) شرح داده شده است، با آژانس تعامل نداشته است! از تهران میخواهم که به طور سازنده با آژانس تعامل کند تا اجرای کامل و مؤثر پادمانها در ایران مطابق با توافقنامه پادمان NPT تسهیل شود و مفاد مربوط به قطعنامههای شورای امنیت و شورای حکام اجرا شود!
وی که نخواست به پیشینه تاریک گزارش های جانبدارانه این نهاد و ارتباط آن با رژیم صهیونیستی در نشت اطلاعات محرمانه به این رژیم اشاره ای داشته باشد، افزود: مشکل دیرینه و بحران های مکرر پیرامون موضوع برنامه هستهای (صلح آمیز) ایران باید از طریق یک توافق دیپلماتیک پایدار و قابل راستیآزمایی حل شود. من حمایت کامل خود را از مذاکرات در حال انجام (میان ایران و آمریکا) با هدف یافتن یک راهحل مورد قبول طرفین برای این مسائل تکرار میکنم و آمادهام از طریق قابلیت راستیآزمایی و نظارت آژانس، از یک توافق نهایی حمایت کنم. انتظار این است که آژانس بینالمللی انرژی اتمی نقش راستیآزمایی را تحت هر توافق دیپلماتیک داشته باشد. توافقهایی که فاقد چنین راستیآزمایی توسط آژانس باشند، دوام نمیآورند.
نظر شما