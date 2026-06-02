به گزارش خبرگزاری مهر، رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) امروز سه شنبه با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی خود در ایکس نوشت که با نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر دیدار کرده است.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه داد: از نخست وزیر قطر به خاطر استقبال از من در دوحه در ادامه سفر مهم خود به خلیج فارس در زمانی که نگرانی‌ ها در مورد ایمنی هسته‌ای در سراسر منطقه افزایش یافته است، سپاسگزارم.

رافائل گروسی بدون اینکه از زرادخانه تأسیسات هسته ای رژیم صهیونیستی در منطقه آن هم بدون هرگونه بازرسی نگران شود، ادعا کرد: ما تبادل نظر مهمی در مورد وضعیت فعلی منطقه، از جمله عدم اشاعه در ایران و نقش ضروری آژانس داشتیم. من تعهد آژانس را برای همکاری با کشورهای سراسر منطقه برای تقویت ایمنی و امنیت هسته‌ای و حمایت از ثبات منطقه تکرار کردم. در این لحظه حساس، گفتگو و دیپلماسی تنها راه پیش رو به سوی صلح، ثبات و همکاری است.