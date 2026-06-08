به گزارش خبرنگار مهر، داود گرشاسبی عصر دوشنبه در نشست راهبردی «صنعت سبز، پیشران توسعه پایدار منطقه» که با حضور مدیران دولتی برگزار شد، اظهار کرد: نظم‌های کوچک اگر دچار اختلال شوند، نظم کلان نیز آسیب می‌بیند؛ بنابراین هرگونه تعریف نادرست از ارتباط میان ساختارها، نیروی انسانی و صنعت، خروجی نادرستی به همراه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه جامعه محصول عملکردهاست نه صرفاً ایده‌ها، افزود: نقد متقابل میان افراد و دستگاه‌ها امری رایج است اما آنچه اهمیت دارد ایفای نقش مسئولانه هر فرد در مسیر ساخت و توسعه کشور است.

فرماندار تبریز با اشاره به شرایط کنونی کشور تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به همکاری، همدلی و تعامل مؤثر میان بخش‌های مختلف نیازمندیم. فرد توسعه‌یافته که محور توسعه به شمار می‌رود، باید نگاهی جامع و کلان‌نگر داشته و بتواند با محیط پیرامونی خود ارتباطی سازنده و متعامل برقرار کند.

گرشاسبی خاطرنشان کرد: تحقق صنعت سبز مستلزم نگاه‌های چندوجهی است، چرا که رویکرد تک‌بعدی هیچ کشوری را به توسعه پایدار نمی‌رساند. توسعه زمانی معنا پیدا می‌کند که تمامی ساختارهای یک جامعه به صورت همسو، هماهنگ و هدفمند در جهت تسهیل منافع عمومی و حفظ محیط زیست حرکت کنند.

وی تصریح کرد: تمامی برنامه‌ها و سیاست‌ها زمانی به اهداف کلان دست می‌یابند که انسانِ مسئول، جامعه‌نگر و متعهد به محیط زیست در کانون تصمیم‌سازی‌ها قرار گیرد و پیوندی مؤثر میان توسعه صنعتی و صیانت از منابع طبیعی برقرار شود.