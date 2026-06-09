به گزارش خبرنگار مهر، داود گرشاسبی صبح سهشنبه در جلسه انجمن کتابخانههای عمومی شهرستان تبریز اظهار کرد: در دنیای امروز، جوامعی موفق خواهند بود که بتوانند خود را با تحولات جهانی هماهنگ کرده و شهروندانی آگاه، مسئولیتپذیر و تحولگرا تربیت کنند. در این میان، کتابخانهها از مهمترین نهادهای فرهنگی برای شکلدهی به این فرایند هستند.
وی با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی آذربایجان افزود: همانگونه که رهبر شهید آیتالله سیدعلی خامنهای تأکید کرده بودند که «آذربایجان سر ایران است»، این جایگاه تاریخی مسئولیت تولید فکر، اندیشه و جریانسازی فرهنگی را برای این خطه دوچندان میکند. تبریز نیز در طول تاریخ همواره توانایی پاسخگویی به نیازهای فکری و فرهنگی جامعه را داشته و نقش مؤثری در تحولات کشور ایفا کرده است.
فرماندار تبریز با تأکید بر ضرورت بهرهگیری هدفمند از اعتبارات فرهنگی گفت: بودجههای فرهنگی باید از طریق دستگاههای تخصصی و متولی هزینه شوند تا ضمن جلوگیری از موازیکاری، منابع موجود در بهترین شکل ممکن به کار گرفته شده و اثربخشی بیشتری داشته باشند.
وی یادگیری مستمر نسلها را از الزامات توسعه دانست و افزود:استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه فعالیتهای فرهنگی میتواند به گسترش فرهنگ مطالعه کمک کند. بخشی از خدمات فرهنگی قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارد و باید میان ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، نهاد کتابخانههای عمومی و فعالان بخش خصوصی تعادل و همافزایی ایجاد شود.
گرشاسبی با اشاره به اهمیت میراث ناملموس فرهنگی اظهار داشت: فرهنگ تنها در کتابهای مکتوب خلاصه نمیشود، بلکه بخش مهمی از آن در قالب آداب و رسوم، رفتارهای اجتماعی و سنتهای محلی تجلی پیدا میکند. برای حفظ و انتقال این سرمایههای فرهنگی نیز باید برنامهریزی و اقدام جدی صورت گیرد.
وی ادامه داد: توسعه پایدار از اصلاح و تقویت نظمهای درونی و خرد آغاز میشود و زمانی که این نظم در سطوح مختلف جامعه شکل بگیرد، زمینه برای تحقق توسعه همهجانبه فراهم خواهد شد. در این میان، ضعف همکاری میان برخی دستگاهها و نهادها از موانع اصلی توسعه به شمار میرود و باید برطرف شود.
فرماندار تبریز با بیان اینکه فرهنگ کتاب و کتابخوانی باید به تقویت مسئولیتپذیری اجتماعی منجر شود، گفت: جامعه زمانی به توسعه واقعی دست مییابد که از منافع فردی و کوتاهمدت عبور کرده و منافع ملی و جمعی را در اولویت قرار دهد. انتظار ما از کتابخانهها نیز تربیت نسلی توسعهمحور، مسئولیتپذیر و علاقهمند به پیشرفت کشور است.
گرشاسبی در ادامه با ابراز خرسندی از عملکرد کتابخانههای عمومی استان، از اقدامات خلاقانه و نوآورانه آنها در جذب اقشار مختلف مردم به کتابخانهها قدردانی کرد.
وی اجرای برنامههای متنوع فرهنگی و خلاقانه نظیر نمایشگاههای موضوعی، نشستهای کتابخوانی، کارگاههای هنری و ادبی، شاهنامهخوانی، قصهگویی و رویدادهای تعاملی را تحسینبرانگیز خواند و گفت: این فعالیتها نشان میدهد کتابخانه تنها محل امانت کتاب نیست، بلکه پایگاهی زنده و پویا برای گفتوگو، یادگیری مادامالعمر و توسعه فرهنگی است.
فرماندار تبریز همچنین با اشاره به بهسازی و شادابسازی کتابخانههای عمومی، این حرکت را گامی ضروری در تغییر نگاه سنتی به کتابخانهها و تبدیل آنها به مکانهایی جذاب، دلنشین و امیدآفرین برای عموم شهروندان ارزیابی کرد و تأکید کرد: تداوم چنین رویکرد خلاقانه و تحولگرایی، ضامن ارتقای فرهنگ مطالعه و مسئولیتپذیری اجتماعی در شهرستان تبریز خواهد بود.
وی افزود: کشورهای موفق جهان پیش از هر چیز بر تربیت نیروی انسانی توانمند و آگاه تمرکز کردهاند و سرمایه اصلی آنها انسانهای توسعهیافته هستند؛ موضوعی که باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
گرشاسبی با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به مناطق کمبرخوردار شهرستان تبریز گفت: افزایش غنای فرهنگی این مناطق باید در اولویت قرار گیرد و ایجاد مراکز فرهنگی، کتابخانهها و اجرای برنامههای فرهنگی در این مناطق با جدیت بیشتری دنبال شود.
فرماندار تبریز افزود: گسست فرهنگی میتواند زمینهساز آسیبهای اجتماعی، امنیتی و انتظامی شود؛ از این رو احیای فرهنگ غنی تبریز و تقویت هویت فرهنگی این شهر یک ضرورت اساسی است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هسته فرهنگی و تمدنی تبریز باید تقویت شود، زیرا تضعیف مرکز فرهنگی یک جامعه، مدیریت و هدایت آن را با چالش مواجه میکند و میتواند آسیبپذیریهای مختلفی را در پی داشته باشد.
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