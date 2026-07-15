نقشه راه عمرانی تبریز با محور عدالت در توزیع اعتبارات ترسیم شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان تبریز به ریاست داود گرشاسبی، فرماندار شهرستان تبریز، و با حضور علی فرجی، معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، اعضای کمیته برنامه‌ریزی و مدیران دستگاه‌های اجرایی صبح چهارشنبه در محل فرمانداری برگزار شد.

در این نشست، اعتبارات پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شهرستان پس از بررسی و جمع‌بندی به تصویب رسید و برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی شهرستان ابلاغ شد.

فرماندار شهرستان تبریز با اشاره به ضرورت توسعه متوازن در سراسر شهرستان، اظهار کرد: برنامه‌ریزی و تخصیص اعتبارات باید بر پایه نیازهای واقعی مناطق و با هدف ایجاد عدالت در بهره‌مندی از امکانات و خدمات انجام شود.

گرشاسبی با تأکید بر لزوم پرهیز از نگاه صرفاً دستگاه‌محور در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای، افزود: تحقق توسعه پایدار نیازمند هم‌افزایی، همکاری بین‌بخشی و اتخاذ رویکردی فرادستگاهی است و تمامی دستگاه‌های اجرایی باید منافع عمومی و توسعه همه‌جانبه شهرستان را در اولویت قرار دهند.

وی همچنین بر تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی، جذب به‌موقع اعتبارات و نظارت مستمر بر روند اجرای طرح‌ها تأکید کرد و از دستگاه‌های اجرایی خواست با اهتمام جدی، زمینه تحقق اهداف توسعه‌ای شهرستان را فراهم کنند.