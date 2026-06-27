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۶ تیر ۱۴۰۵، ۹:۲۲

غرق شدن جوان ۲۳ ساله فامنینی در استخر کشاورزی

غرق شدن جوان ۲۳ ساله فامنینی در استخر کشاورزی

همدان - در یک حادثه تلخ جوان ۲۳ ساله فامنینی در استخر کشاورزی واقع در یکی از روستاهای این شهرستان غرق شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مرکز اورژانس ۱۱۵ و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان اعلام کرد که ظهر روز جمعه ۵ تیرماه، حادثه غرق‌شدگی در یک استخر کشاورزی در یکی از روستاهای تابعه شهرستان فامنین به واحد ارتباطات و کنترل عملیات مرکز اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.

پس از دریافت گزارش بلافاصله تیم درمانی اورژانس پایگاه تجرک شهرستان فامنین به محل حادثه اعزام شدند و با وجود حضور سریع نیروهای امدادی و انجام عملیات احیای قلبی-ریوی متاسفانه جوان ۲۳ ساله پیش از رسیدن تیم اورژانس جان خود را از دست داده بود.

مرکز اورژانس ۱۱۵ همدان ضمن ابراز تاسف از این حادثه، به هموطنان هشدار داد که با توجه به افزایش دمای هوا در فصل تابستان و استفاده از فضاهای آبی، رعایت نکات ایمنی برای پیشگیری از حوادث مشابه ضروری است.

شهروندان باید از شنا کردن در استخرهای کشاورزی، سدها و فضاهای آبی غیرمجاز که فاقد حضور نجات‌غریق هستند، به‌جد خودداری کنند. همچنین مراقبت از کودکان و سالمندان در محیط‌های آبی، توجه به تابلوهای هشداردهنده در اطراف استخرها و عدم ورود به مناطق پرخطر، از جمله مواردی است که می‌تواند مانع از بروز حوادث ناگوار شود.

کد مطلب 6871709

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