واژگونی خودرو در اتوبان تهران ـ قم سه مصدوم بر جای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژو در مسیر اتوبان تهران به سمت قم، عصر امروز موجب مصدومیت سه نفر از سرنشینان این خودرو شد.



این حادثه ساعت ۱۸ و ۲۷ دقیقه در محدوده تیر شماره ۱۱۸۶ این محور ارتباطی رخ داد و پس از اعلام به مرکز فوریت‌های پزشکی، نیروهای امدادی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به محل حادثه اعزام شدند.



در پی دریافت گزارش این سانحه، دو دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد و عملیات امدادرسانی و رسیدگی به وضعیت آسیب‌دیدگان آغاز شد.



کارشناسان اورژانس پس از حضور در صحنه حادثه، اقدامات اولیه درمانی را برای مصدومان انجام داده و شرایط آنان را برای انتقال به مرکز درمانی مهیا کردند.



بر اثر این حادثه سه نفر دچار مصدومیت شدند که پس از دریافت خدمات اولیه درمانی، برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهید بهشتی (ره) قم انتقال یافتند.



بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد حال یکی از مصدومان که مردی حدود ۳۰ ساله است، وخیم بوده و تحت مراقبت‌های تخصصی قرار گرفته است.



دو مصدوم دیگر نیز برای انجام اقدامات درمانی تکمیلی در بیمارستان بستری و تحت نظر قرار دارند.



این سانحه با وجود شدت واژگونی خودرو، هیچ‌گونه تلفات جانی در پی نداشت و تمامی سرنشینان به صورت زنده از محل حادثه منتقل شدند.