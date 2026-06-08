به گزارش خبرگزاری مهر، احکام جدید بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان، صادر و از عصر یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ امکان مشاهده، دریافت و چاپ نسخه معتبر حکم حقوقی تمامی بازنشستگان و مستمری‌بگیران از طریق اپلیکیشن تأمین من و همچنین سامانه خدمات غیرحضوری فراهم است و نیاز به مراجعه حضوری به شعب برای دریافت حکم حقوقی نیست.

همچنین مستمری‌بگیران از طریق ابزار محاسبه آنلاین از طریق سامانه خدمات غیرحضوری سازمان می ‌توانند جزئیات محاسبات مستمری متناسب‌سازی شده خود را به طور کامل و آسان مشاهده نمایند.

روش‌های غیر حضوری مشاهده و دریافت حکم حقوقی جدید بازنشستگان و مستمری‌بگیران

سامانه خدمات غیرحضوری سازمان

نشانی es.tamin.ir

ورود به بخش «مستمری‌بگیران، قسمت حکم مستمری بگیران،مشاهده حکم افزایش سالیانه»

در صورتی که حساب کاربری ندارید، ابتدا در سامانه ثبت نام کنید.

در صورت مواجه با پیغام محدودیت جغرافیایی، VPN خود را خاموش کنید.

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ابزار نحوه محاسبه مستمری متناسب‌سازی شده

مستمری‌بگیران می‌توانند در سامانه خدمات غیرحضوری تامین اجتماعی از طریق «منوی مستمری‌بگیران، بخش خدمات تکمیلی مستمری‌بگیران،محاسبه مبلغ متناسب‌سازی برنامه هفتم» جزئیات محاسبات مستمری متناسب‌سازی شده خود را به طور کامل و آسان مشاهده نمایند.

اپلیکیشن تأمینِ من

انتخاب نوع کاربری «مستمری‌بگیر» و انتخاب گزینه «مشاهده حکم»

آخرین نسخه اپلیکیشن را از طریق نشانی my.tamin.ir دریافت و یا وارد نسخه تخت وب اپلیکیشن شوید

در صورتی که حساب کاربری ندارید، ابتدا در سامانه ثبت نام کنید.

قبل از ورود به اپلیکیشن، VPN خود را خاموش کنید.

در صورت هرگونه سوال، ابهام و یا اعتراض به احکام صادره، مستمری‌بگیران گرامی میتوانند از طریق پورتال مرکز نظارت و ارتباطات مردمی سازمان به نشانی https://1420.tamin.ir/ درخواست و اعتراض خود را ثبت و با دریافت کد پیگیری به صورت پیامکی، فرایند رسیدگی را بدون نیاز به مراجعه حضوری دنبال نمایند. همچنین این مرکز با شماره تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت یا تلفن همراه آماده ارایه راهنمایی است.

در پایان یادآور می‌شود؛ تنها مرجع رسمی اطلاع‌رسانی اخبار و موضوعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، اداره کل روابط عمومی است، لذا به کلیه مخاطبین گرامی توصیه می‌شود موضوعات را از طریق وبسایت Tamin.ir و یا کانال‌ها و صفحات رسمی سازمان که در تمامی شبکه‌های اجتماعی با نشانی مشترک Tamin_Media@ در دسترس است، دنبال نمایند.