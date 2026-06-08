زاخارووا: تمامی عاملان حمله به قطار کریمه شناسایی و مجازات خواهند شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه امروز دوشنبه درباره حمله نیروهای مسلح اوکراین به یک قطار در کریمه اعلام کرد: مسکو حملات نیروهای مسلح اوکراین به قطار مسافربری در کریمه را به شدت محکوم می‌کند؛ این حملات جنایات جنگی هستند. رژیم کی‌ یف با حمله به یک قطار در کریمه، بار دیگر آشکارا قوانین بین‌ المللی بشردوستانه را نقض کرد. رژیم نئونازی در کی‌ یف، علیرغم شکست‌ های نیروهای مسلح اوکراین همچنان به تاکتیک‌ های تروریستی علیه غیرنظامیان متوسل می‌ شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در این باره ادامه داد: حملات اوکراین به غیرنظامیان وضعیت در میدان نبرد را تغییر نخواهد داد. از سازمان‌های بین‌المللی و قدرت های مستقل و رسانه های آزاد خواهان محکوم کردن حملات تروریستی کی‌یف هستیم. سکوت نهادهای بین‌المللی در قبال حمله اوکراین در کریمه به معنای سفیدشویی و تشویق جنایات خونین نئونازی‌ ها خواهد بود.

ماریا زاخارووا، سپس افزود: تمامی عاملان حمله به قطار کریمه شناسایی و مجازات خواهند شد.