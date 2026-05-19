حملات سنگین پهپادی اوکراین به روسیه؛ سرنگونی ۷۰ پهپاد در ۶ ساعت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، وزارت دفاع روسیه در بیانیه ای اعلام کرد که شهرک ولوخوفکا در منطقه خارکف توسط نیروهای مسلح روسیه آزاد شده است.

به گزارش این وزارتخانه، سامانه‌های پدافند هوایی روسیه پنج بمب هوایی هدایت‌شونده و صدها پهپاد اوکراینی را منهدم کردند.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد، سامانه های پدافند هوایی این کشور طی شب گذشته ۳۱۵ پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق مناطق بلگورود، بریانسک، ورونژ، کالوگا، کورسک، لیپتسک، نووگورود، اوریول، پسکوف، ریازان، روستوف، اسمولنسک، تامبوف، تور، تولا، یاروسلاول، منطقه مسکو، کراسنودار، جمهوری کریمه و بر فراز آب‌های دریای آزوف رهگیری و منهدم کرده اند.

در بیانیه وزارت دفاع روسیه به سرنگونی ۷۰ پهپاد اوکراینی طی ۶ ساعت بر فراز اراضی روسیه اشاره کرد.