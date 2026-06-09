روسیه: اوکراین به «امپراتوری جنایتکار» تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، پیوتر ایلیچوف، مدیر اداره چالش‌ها و تهدیدات جدید در وزارت امور خارجه روسیه اظهار داشت که اوکراین با تلاش‌های غرب از یک کشور به «امپراتوری جنایتکار» تبدیل شده است.

ایلیچوف در نوزدهمین نشست رؤسای واحدهای اصلی مبارزه با تروریسم در کشورهای جامعه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع و رؤسای ساختارهای ملی کشورهای جامعه که مسئولیت هماهنگی مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی را بر عهده دارند، گفت: تشدید احتمال درگیری در نقاط مختلف جهان با تلاش‌های خطرناک کشورهای غربی برای استفاده از گروه‌های تروریستی و نیروهای افراطی برای حفظ کانون‌های تنش، همراه است.

وی تأکید کرد: اوج سیاست کشورهای غربی در حمایت از کانون‌های تنش، تبدیل اوکراین از یک کشور به یک «امپراتوری جنایتکار» بود.

این مسئول روس تاکید کرد که از جمله انواع اصلی جرایمی که توسط گروه‌های سازمان‌یافته اوکراینی انجام می‌شود، می‌توان به قاچاق غیرقانونی مواد مخدر اشاره کرد که تا ۴۵ درصد از کل اقدامات را تشکیل می‌دهد. وی کلاهبرداری در زمینه فناوری اطلاعات که در رأس آن کلاهبرداری تلفنی و اینترنتی قرار دارد، و قاچاق سلاح گرم، سازماندهی مهاجرت غیرقانونی، و قاچاق انسان و اعضای بدن انسان را از دیگر جنایت های رایج دولتی در اوکراین خواند.