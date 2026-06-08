به گزارش خبرگزاری مهر، خادمی در بازدید میدانی از مزرعه پرورش ماهی خاویاری روستای «رفتخان»، بر عزم این مدیریت برای حمایت از توسعه طرحهای شیلاتی و رفع موانع تولید در راستای افزایش بهرهوری و اشتغالزایی پایدار در منطقه تأکید کرد.
وی بر اهمیت مدیریت بهینه منابع آبی و ارتقای استانداردهای بهداشتی تأکید کرد.
مدیر جهاد کشاورزی چگنی با بیان اینکه توسعه شیلات یکی از اولویتهای اصلی جهاد کشاورزی در شهرستان چگنی است، بیات داشت: مجموعه جهاد کشاورزی با تمام توان از سرمایهگذاران و تولیدکنندگان بخش آبزیپروری حمایت میکند تا ضمن رفع موانع موجود، شاهد افزایش بهرهوری و اشتغالزایی در مناطق روستایی باشیم.
خادمی، گفت: هدف از این اقدامات، تقویت زیرساختهای تولیدی و بهرهبرداری حداکثری از پتانسیلهای آبی منطقه برای ارتقای جایگاه شیلات در اقتصاد شهرستان چگنی است.
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