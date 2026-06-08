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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۱۹

حمایت از توسعه طرح‌های شیلاتی در چگنی

حمایت از توسعه طرح‌های شیلاتی در چگنی

چگنی - مدیر جهاد کشاورزی چگنی از حمایت از توسعه طرح‌های شیلاتی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خادمی در بازدید میدانی از مزرعه پرورش ماهی خاویاری روستای «رفتخان»، بر عزم این مدیریت برای حمایت از توسعه طرح‌های شیلاتی و رفع موانع تولید در راستای افزایش بهره‌وری و اشتغال‌زایی پایدار در منطقه تأکید کرد.

وی بر اهمیت مدیریت بهینه منابع آبی و ارتقای استانداردهای بهداشتی تأکید کرد.

مدیر جهاد کشاورزی چگنی با بیان اینکه توسعه شیلات یکی از اولویت‌های اصلی جهاد کشاورزی در شهرستان چگنی است، بیات داشت: مجموعه جهاد کشاورزی با تمام توان از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان بخش آبزی‌پروری حمایت می‌کند تا ضمن رفع موانع موجود، شاهد افزایش بهره‌وری و اشتغال‌زایی در مناطق روستایی باشیم.

خادمی، گفت: هدف از این اقدامات، تقویت زیرساخت‌های تولیدی و بهره‌برداری حداکثری از پتانسیل‌های آبی منطقه برای ارتقای جایگاه شیلات در اقتصاد شهرستان چگنی است.

کد مطلب 6854305

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