تغییر سوال برانگیز در مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، تغییرات مدیریتی در سطوح عالی پژوهشی کشور بار دیگر توجه جامعه دانشگاهی را به خود جلب کرده است. تصمیم اخیر در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر جابه‌جایی دکتر موسی نجفی از ریاست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، واکنش‌هایی را از سوی جمعی از اساتید و اعضای هیئت علمی این حوزه در پی داشت.

دکتر موسی نجفی از اساتید شناحته شده کشور است که سابقه تألیف آثار متعدد در زمینه فلسفه تاریخ، اندیشه سیاسی و هویت ایرانی را در کارنامه خود دارد. در همین زمینه جمعی از اساتید، اعضای هیئت علمی و جامعه دانشگاهی با اشاره به دستاوردهای علمی و نقش او در تربیت نخبگان علوم سیاسی و فلسفه تاریخ با توجه به تاکیدات امام شهید انقلاب نسبت به بهره‌گیری از سرمایه‌های فکری و ذخیره‌های علمی کشور و بطور خاص باتوجه به اشاره معظم له در بهره‌گیری جامعه دانشگاهی از ایشان، این تغییر برخلاف منویات شهید آیت الله العظمی خامنه‌ای قلمداد می‌شود و جای درنگ و سوال جدی دارد.



در همین راستا، جمعی از شاگردان و اعضای هیئت علمی همکار با دکتر موسی نجفی با صدور بیانیه‌ای نسبت به زمان و نحوه این جابه‌جایی ابراز دغدغه کرده‌اند. در این بیانیه با اشاره به سوابق و جایگاه علمی دکتر نجفی، صیانت از ظرفیت‌های فکری در شرایط کنونی کشور مورد تاکید قرار گرفته است. امضاکنندگان این بیانیه همچنین به پیشینه طرح این تغییرات و نگاه رهبر شهید انقلاب در حفظ ثبات مدیریتی در این مجموعه پرداختند و خواستار توجه بیشتر به این تدابیر شدند.



در بخش دیگری از این بیانیه آمده است، در مدیریت کلان آموزشی و پژوهشی، جابه‌جایی سرمایه‌های فکری و مدیریتی تا زمانیکه فردی همسنگ و هم وزن در دسترس نیست، جابجایی شتاب‌زده صورت نمی‌گیرد تا به ثبات علمی مراکز لطمه‌ای وارد نشود، لذا هرگونه تغییر مدیریتی در این سطح نیازمند تبیین دقیق معیارهای شایسته‌سالاری و مشورت با بزرگان و اساتید این حوزه است. در پایان این بیانیه، اساتید معترض صیانت از دستاوردهای فکری را وظیفه کلیدی وزارت علوم دانسته و خواستار بررسی مجدد این تصمیم با تکیه بر اصول تدبیر و مصلحت علمی کشور شده‌اند.