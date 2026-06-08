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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۱۰

تغییر سوال برانگیز در مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تغییر سوال برانگیز در مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تصمیم اخیر وزیر علوم درباره تغییر ریاست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، با سوال و تعجب جامعه دانشگاهی همراه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، تغییرات مدیریتی در سطوح عالی پژوهشی کشور بار دیگر توجه جامعه دانشگاهی را به خود جلب کرده است. تصمیم اخیر در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر جابه‌جایی دکتر موسی نجفی از ریاست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، واکنش‌هایی را از سوی جمعی از اساتید و اعضای هیئت علمی این حوزه در پی داشت.

دکتر موسی نجفی از اساتید شناحته شده کشور است که سابقه تألیف آثار متعدد در زمینه فلسفه تاریخ، اندیشه سیاسی و هویت ایرانی را در کارنامه خود دارد. در همین زمینه جمعی از اساتید، اعضای هیئت علمی و جامعه دانشگاهی با اشاره به دستاوردهای علمی و نقش او در تربیت نخبگان علوم سیاسی و فلسفه تاریخ با توجه به تاکیدات امام شهید انقلاب نسبت به بهره‌گیری از سرمایه‌های فکری و ذخیره‌های علمی کشور و بطور خاص باتوجه به اشاره معظم له در بهره‌گیری جامعه دانشگاهی از ایشان، این تغییر برخلاف منویات شهید آیت الله العظمی خامنه‌ای قلمداد می‌شود و جای درنگ و سوال جدی دارد.

در همین راستا، جمعی از شاگردان و اعضای هیئت علمی همکار با دکتر موسی نجفی با صدور بیانیه‌ای نسبت به زمان و نحوه این جابه‌جایی ابراز دغدغه کرده‌اند. در این بیانیه با اشاره به سوابق و جایگاه علمی دکتر نجفی، صیانت از ظرفیت‌های فکری در شرایط کنونی کشور مورد تاکید قرار گرفته است. امضاکنندگان این بیانیه همچنین به پیشینه طرح این تغییرات و نگاه رهبر شهید انقلاب در حفظ ثبات مدیریتی در این مجموعه پرداختند و خواستار توجه بیشتر به این تدابیر شدند.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است، در مدیریت کلان آموزشی و پژوهشی، جابه‌جایی سرمایه‌های فکری و مدیریتی تا زمانیکه فردی همسنگ و هم وزن در دسترس نیست، جابجایی شتاب‌زده صورت نمی‌گیرد تا به ثبات علمی مراکز لطمه‌ای وارد نشود، لذا هرگونه تغییر مدیریتی در این سطح نیازمند تبیین دقیق معیارهای شایسته‌سالاری و مشورت با بزرگان و اساتید این حوزه است. در پایان این بیانیه، اساتید معترض صیانت از دستاوردهای فکری را وظیفه کلیدی وزارت علوم دانسته و خواستار بررسی مجدد این تصمیم با تکیه بر اصول تدبیر و مصلحت علمی کشور شده‌اند.

کد مطلب 6854316

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