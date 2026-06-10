واکنش وزارت علوم به انتقادها درباره تغییر رئیس پژوهشگاه علوم انسانی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی دادگسترنیا در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: در ارتباط با یک انتصاب در وزارت علوم؛ آقای موسی نجفی برکنار نشده‌اند بلکه زمان دوره ریاست ایشان به پایان رسیده بود. شأن رهبر شهید اجلّ از این است که در انتصاباتِ جزئی دخالت کنند و مطلب منسوب به ایشان مایه وهن و ظلم به رهبری است. فرمایش ایشان ناظر به اصول کلی و راهبردهای مرتبط با علوم انسانی بوده است. هیچ گاه دفتر رهبریِ شهید، چنانچه دأب همیشگی ایشان بود- ابتدائاً توصیه‌ای نسبت به انتخاب مدیر و شخصی خاص در مجموعه وزارت علوم نداشته‌اند.

دکتر امیری طهرانی‌ از دانشمندان به‌نام، دارای آشنایی عمیق با علوم اسلامی، دانش آموخته دانشگاه امام صادق و دانشگاه وین در فلسفه علم و فناوری، و از مدیران موفق همین پژوهشگاه است. زیبنده نظام اسلامی نیست که به یک جابجایی مدیریتی ساده برچسب سیاسی زده شود؛ مگر نه اینکه مدیران ‌ج‌ا باید شیفتگان خدمت باشند نه تشنگان قدرت؟

‌به ویژه پس از خاتمه دوره مدیریتی یک فرد، آن هم با نظر سنجی استمزاجی از استادان و نظرخواهی از پیشکسوتان، آن هم با هماهنگی نهادهای دیگر و دریافت انواع استعلامات، آن هم از میان اساتید همان مجموعه و گزیدن یک دانشمند نخبه و باایمان!

به گزارش مهر، در روزهای اخیر جمعی از شاگردان و اعضای هیئت علمی همکار با موسی نجفی نسبت به عدم تمدید دوره ایشان اعتراض کردند. همزمان با ابراز نگرانی این افراد که نسبت به زمان‌بندی و نحوه اجرای این جابه‌جایی، برخی حساب‌های کاربری توییتری هم از این تغییر و تحول انتقاد کردند.