آزادی ۲۱ زندانی جرائم غیرعمد در ایلام طی سال جاری

مراد بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار در تشریح جزئیات اقدامات این ستاد در سال ۱۴۰۵ اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه، ۲۱ زندانی جرائم غیرعمد با حمایت‌های ستاد دیه و خیرین به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.

وی در خصوص تفکیک پرونده‌های منجر به آزادی افزود: از مجموع این زندانیان، ۱۸ نفر به دلیل بدهی‌های مالی ناشی از چک و سفته و ۳ نفر به دلیل عدم توانایی در پرداخت مهریه در حبس بودند که با فراهم شدن شرایط، از بند رهایی یافتند.

مدیر ستاد دیه استان ایلام با اشاره به حجم بدهی‌های این مددجویان تصریح کرد: مجموع بدهی زندانیان آزاد شده در پنج ماهه نخست امسال، مبلغ ۶۹۹ میلیارد و ۵۷۳ میلیون و ۴۵۰ هزار ریال بوده است. این مبلغ از محل نقدینگی خود محکومان، گذشت شکات، تسهیلات بانکی، پذیرش اعسار و همچنین کمک‌های ویژه ستاد دیه تأمین و پرداخت شده است.

بابایی در بخش دیگری از سخنان خود به آمار زندانیان باقی‌مانده اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۱۱۸ زندانی جرائم غیرعمد و غیرکلاهبرداری در زندان‌های استان ایلام دوران حبس خود را سپری می‌کنند که برای آزادی آن‌ها نیازمند مشارکت عمومی هستیم.

وی افزود: از این تعداد، ۹۱ نفر مربوط به پرونده‌های مالی، ۲۵ نفر پرونده مهریه و ۲۰ نفر مربوط به پرونده‌های نفقه هستند.

مدیر ستاد دیه استان ایلام در پایان با اشاره به آمار عملکرد سال ۱۴۰۴ یادآور شد: در سال گذشته مجموعاً ۱۵۲ زندانی جرائم غیرعمد از زندان‌های استان آزاد شدند که شامل ۱۱۲ نفر با پرونده مالی، ۲۸ نفر با پرونده نفقه و ۱۲ نفر با پرونده مهریه بودند. مجموع بدهی این زندانیان بالغ بر ۵ هزار و ۱۸۲ میلیارد و ۹۴۴ میلیون ریال بود که با همت خیرین و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تأمین شد.

وی گفت: ستاد دیه استان ایلام همچنان چشم‌انتظار یاری خیرین و نیکوکاران برای فراهم‌سازی زمینه آزادی ۱۱۸ زندانی باقی‌مانده است تا بتواند با کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، گامی بلند در راستای حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده بردارد.