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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۲۱

پایان ماه‌ها فرار؛ قاتل شهروند رامیانی در چنگال پلیس گرفتار شد

پایان ماه‌ها فرار؛ قاتل شهروند رامیانی در چنگال پلیس گرفتار شد

رامیان-فرمانده انتظامی رامیان از دستگیری عامل قتل یک شهروند این شهرستان پس از ماه‌ها فرار خبر داد و گفت: متهم که پس از ارتکاب قتل با سلاح سرد متواری شده بود، در عملیاتی هدفمند دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیدعلی حسینی اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک درگیری منجر به قتل در یکی از محله‌های شهرستان رامیان، بلافاصله تیمی از کارآگاهان مجرب پلیس آگاهی برای بررسی موضوع در محل حادثه حاضر شدند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه و تحقیقات میدانی نشان داد مقتول بر اثر ضربات سلاح سرد جان خود را از دست داده و عامل جنایت پس از ارتکاب قتل از صحنه متواری شده است.

فرمانده انتظامی رامیان ادامه داد: کارآگاهان پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی، تحقیقات گسترده میدانی و پی‌جویی‌های تخصصی، موفق به شناسایی هویت متهم شدند و پرونده به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

حسینی با اشاره به تلاش مستمر مأموران برای دستگیری متهم گفت: پس از ماه‌ها تعقیب و رصد اطلاعاتی، مخفیگاه قاتل شناسایی و وی در عملیاتی غافلگیرانه و پیچیده توسط پلیس دستگیر شد. همچنین آلات و ادوات مورد استفاده در ارتکاب جرم نیز کشف و ضبط شد.

وی اظهار کرد: متهم پس از مواجهه با مستندات و ادله موجود، به ارتکاب قتل اعتراف کرد و انگیزه خود از این اقدام را بروز درگیری خیابانی عنوان کرد.

فرمانده انتظامی رامیان با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با مجرمان خاطرنشان کرد: امنیت شهروندان خط قرمز پلیس است و هیچ مجرمی نمی‌تواند با فرار از قانون، از چنگال عدالت مصون بماند.

کد مطلب 6854327

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