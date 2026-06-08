دستگیری ۶۵۵ اوباش و عامل شرارت در غرب استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا علیزاده ،بعد از ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری ۶۵۵ نفر از اراذل و اوباش، عاملان شرارت و حاملان سلاح سرد در شش شهرستان تابعه این منطقه خبر داد.

علیزاده با اعلام این خبر افزود: این طرح با هماهنگی مراجع قضائی و در ۲۴ ساعت گذشته به مرحله اجرا درآمد و متهمان دستگیر شده به مقر انتظامی منتقل شدند.

وی تصریح کرد: در جریان اجرای این طرح، یک قبضه سلاح گرم کشف و سه کارگاه غیرمجاز تولید سلاح سرد نیز پلمب شد.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران با اشاره به سایر نتایج این طرح گفت: ۱۴۷ دستگاه خودرو و ۱۹۷ دستگاه موتورسیکلت متخلف و دارای پلاک مخدوش توقیف شد. همچنین مأموران انتظامی موفق به کشف ۱۷ دستگاه خودرو و ۵ دستگاه موتورسیکلت سرقتی شدند.

علیزاده در پایان خاطرنشان کرد: ۲۱ پاتوق اوباش و حاملان سلاح سرد در شهرستانهای غرب استان تهران پاکسازی و ۱۳ واحد صنفی متخلف نیز با هماهنگی قضائی پلمب شد.