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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۲۷

دستگیری ۶۵۵ اوباش و عامل شرارت در غرب استان تهران

دستگیری ۶۵۵ اوباش و عامل شرارت در غرب استان تهران

شهریار- فرمانده انتظامی غرب استان تهران از دستگیری ۶۵۵ نفر از اراذل و اوباش، عاملان شرارت و حاملان سلاح سرد در شش شهرستان تابعه این منطقه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا علیزاده ،بعد از ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری ۶۵۵ نفر از اراذل و اوباش، عاملان شرارت و حاملان سلاح سرد در شش شهرستان تابعه این منطقه خبر داد.

علیزاده با اعلام این خبر افزود: این طرح با هماهنگی مراجع قضائی و در ۲۴ ساعت گذشته به مرحله اجرا درآمد و متهمان دستگیر شده به مقر انتظامی منتقل شدند.

وی تصریح کرد: در جریان اجرای این طرح، یک قبضه سلاح گرم کشف و سه کارگاه غیرمجاز تولید سلاح سرد نیز پلمب شد.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران با اشاره به سایر نتایج این طرح گفت: ۱۴۷ دستگاه خودرو و ۱۹۷ دستگاه موتورسیکلت متخلف و دارای پلاک مخدوش توقیف شد. همچنین مأموران انتظامی موفق به کشف ۱۷ دستگاه خودرو و ۵ دستگاه موتورسیکلت سرقتی شدند.

علیزاده در پایان خاطرنشان کرد: ۲۱ پاتوق اوباش و حاملان سلاح سرد در شهرستانهای غرب استان تهران پاکسازی و ۱۳ واحد صنفی متخلف نیز با هماهنگی قضائی پلمب شد.

کد مطلب 6854160

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