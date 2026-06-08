به گزارش خبرگزاری مهر، کامران فرمان پور در سخنانی، اظهار داشت: طی گشت و کنترل شبانهروزی نیروهای یگان حفاظت محیطزیست لرستان در سطح مناطق تحت مدیریت، در طول هفته گذشته، نیروهای یگان حفاظت محیطزیست اداره کل، مناطق حفاظت شده «سفیدکوه» خرمآباد، «اشترانکوه» و شهرستان دلفان چند گروه متخلف زیستمحیطی را دستگیر کردند.
وی افزود: نیروهای یگان حفاظت محیطزیست اداره کل یک گروه متخلف زیستمحیطی به همراه یک قبضه اسلحه شکاری قبل از هرگونه اقدام به شکار، در منطقه حفاظت شده «سفیدکوه» خرمآباد یک گروه متخلف زیستمحیطی قبل از هر گونه اقدام به شکار به همراه یک قبضه سلاح شکاری گلولهزنی برنو در منطقه حفاظت شده «اشترانکوه» یک گروه صیاد غیرمجاز به همراه تعدادی تور ماهیگیری و در شهرستان دلفان سه گروه متخلف زیستمحیطی به همراه لاشه سه رأس گراز وحشی را دستگیر کردند.
مدیرکل حفاظت از محیطزیست لرستان با اشاره به اینکه پرونده این متخلفین برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده است، بیان داشت: نیروهای یگان حفاظت محیطزیست در سطح استان باتوجهبه برنامهریزیهای انجام شده مطابق قوانین با متخلفین زیستمحیطی برخورد میکنند.
فرمان پور ضمن قدردانی از نیروهای یگان حفاظت محیطزیست استان در برخورد با متخلفین زیستمحیطی، از عموم شهروندان و دوستداران طبیعت درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف موضوع را به نزدیکترین ادارات حفاظت محیطزیست اطلاع و یا با سامانه شبانهروزی ۱۵۴۰ تماس حاصل کنند.
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