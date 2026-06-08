توقیف خودروی قاچاق ۲۲۰ میلیارد ریالی در مرند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اسدیان روز دوشنبه از کشف یک دستگاه خودروی شاسی‌بلند خارجی قاچاق در این شهرستان خبر داد و گفت: مأموران پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز مرند با همکاری مأموران پلیس راه مرند-تبریز، هنگام کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه خودروی نیسان پاترول خارجی مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بررسی‌های انجام شده مشخص شد این خودرو فاقد مدارک معتبر گمرکی بوده و به صورت قاچاق وارد کشور شده است.

وی با بیان اینکه خودرو توقیف و به پارکینگ منتقل شد، اظهار داشت: کارشناسان ارزش این خودروی قاچاق را حدود ۲۲۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

فرمانده انتظامی شهرستان مرند همچنین از دستگیری یک متهم در این رابطه خبر داد و گفت: پس از تشکیل پرونده مقدماتی، متهم برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

اسدیان با تأکید بر تداوم طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و ارز، از شهروندان خواست در صورت اطلاع از موارد مشابه، مراتب را از طریق سامانه خبری پلیس امنیت اقتصادی به شماره ۰۹۶۳۰۰ یا مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.

شهرستان مرند به دلیل قرار گرفتن در مسیرهای ترانزیتی و نزدیکی به محورهای منتهی به مرز و مناطق آزاد تجاری، از موقعیت ویژه مواصلاتی برخوردار است و به همین دلیل پایش مستمر محورهای این منطقه در دستور کار پلیس قرار دارد.