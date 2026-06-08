کشف بیش از یک کیلو و ۷۶۰ گرم مواد مخدر در ترکمانچای

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن رفیعی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای اجرای طرحهای مقابله با توزیع مواد مخدر و برخورد با خردهفروشان، مأموران پاسگاه انتظامی ترکمانچای با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی موفق به شناسایی دو نفر خردهفروش مواد مخدر شدند.
وی افزود: مأموران پس از هماهنگیهای لازم و در عملیاتی هدفمند این افراد را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان میانه ادامه داد: در بازرسیهای انجامشده از متهمان، مقدار یک کیلو و ۷۶۰ گرم انواع مواد مخدر به همراه مقادیری وجه نقد حاصل از فروش مواد مخدر کشف و ضبط شد.
رفیعی با اشاره به اینکه مبارزه با مواد مخدر بهصورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد، گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.
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