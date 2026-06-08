به گزارش خبرگزاری مهر، چهاردهمین کنگره علوم باغبانی ایران از امروز دوشنبه به میزبانی دانشگاه کردستان آغاز شد و تا ۲۰ خردادماه ادامه خواهد داشت.

در این رویداد علمی، موضوعاتی همچون تغییر اقلیم، بحران آب، مدیریت تنش‌های محیطی، توسعه گیاهان باغی و دارویی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در کشاورزی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

معاون پژوهشی وزارت علوم در مراسم افتتاحیه این کنگره با اشاره به محدودیت منابع آبی کشور، گفت: تأمین امنیت غذایی بدون استفاده از فناوری‌های نوین در بخش کشاورزی امکان‌پذیر نیست و توسعه گلخانه‌های مدرن و روش‌های نوین آبیاری از مهم‌ترین راهکارهای عبور از چالش‌های موجود به شمار می‌رود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کردستان نیز با تأکید بر اهمیت امنیت غذایی، توسعه باغبانی را از عوامل مؤثر در اشتغال‌زایی و افزایش درآمد روستاییان دانست و به ظرفیت‌های قابل توجه استان در تولید محصولاتی همچون توت‌فرنگی، انگور دیم و گردو اشاره کرد.

رئیس انجمن علوم باغبانی ایران نیز با بیان اینکه آینده باغبانی کشور در گرو توسعه فناوری، نوآوری و همکاری‌های علمی است، گفت: تغییر اقلیم، بحران آب و کاهش بهره‌وری از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی این بخش محسوب می‌شود.

در ادامه رئیس دانشگاه کردستان از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی یک گلخانه هوشمند در این دانشگاه خبر داد و آن را گامی در راستای توسعه کشت گلخانه‌ای و کاربردی‌سازی دستاوردهای علمی عنوان کرد.

دبیر علمی کنگره نیز اعلام کرد: ۷۰۷ مقاله به دبیرخانه این رویداد ارسال شده که از این تعداد ۱۰۷ مقاله برای ارائه شفاهی و ۵۹۱ مقاله به صورت پوستر پذیرفته شده‌اند.

همزمان با برگزاری این کنگره، نشست‌های تخصصی متعددی با محوریت تغییر اقلیم، گلخانه‌ها، گیاهان دارویی، زعفران، پسته و آموزش کشاورزی در عصر هوش مصنوعی برگزار خواهد شد.