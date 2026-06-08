  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۳۸

عراقچی: همسایگان در اولویت ما هستند

عراقچی: همسایگان در اولویت ما هستند

وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی پیروزی حزب تحت رهبری «نیکول پاشینیان» در انتخابات پارلمانی را به نخست وزیر ارمنستان تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: صمیمانه‌ترین تبریکات خود را به جناب آقای نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان بابت پیروزی حزبشان در انتخابات ابراز می‌داریم. همسایگان ما در اولویت ما هستند.

در متن ارمنی پیام سید عباس عراقچی آمده است که: برگزاری موفق انتخابات پارلمانی در ارمنستان و پیروزی نخست وزیر، آقای پاشینیان و حزب تحت رهبری وی را تبریک می‌گویم. خوشحالیم که فرصت خوبی برای استمرار همکاری های سازنده در راستای تقویت روند پویای حاکم بر روابط ایران و ارمنستان فراهم شده است.

کد مطلب 6854405

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها