عراقچی: همسایگان در اولویت ما هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: صمیمانه‌ترین تبریکات خود را به جناب آقای نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان بابت پیروزی حزبشان در انتخابات ابراز می‌داریم. همسایگان ما در اولویت ما هستند.

در متن ارمنی پیام سید عباس عراقچی آمده است که: برگزاری موفق انتخابات پارلمانی در ارمنستان و پیروزی نخست وزیر، آقای پاشینیان و حزب تحت رهبری وی را تبریک می‌گویم. خوشحالیم که فرصت خوبی برای استمرار همکاری های سازنده در راستای تقویت روند پویای حاکم بر روابط ایران و ارمنستان فراهم شده است.