کشف فروش مواد مخدر در عطاری های ایذه؛ ۴ نفر دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن صادقیان عصر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: در پی وصول گزارشی مبنی بر عرضه مواد مخدر و داروهای غیرمجاز در برخی عطاریها، دستور قضایی برای بازرسی این واحدهای صنفی صادر شد.
وی افزود: با اقدام بهموقع پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی ایذه، در بازرسی از تعدادی از این عطاریها در مجموع بیش از پنج کیلوگرم انواع متادون، قرصهای روانگردان و داروهای غیرمجاز کشف شد.
دادستان عمومی و انقلاب ایذه ادامه داد: در این راستا چهار نفر از متصدیان این واحدهای صنفی دستگیر شدند که با قرار متناسب روانه زندان شدند.
وی تصریح کرد: همچنین دستور پلمب دو واحد صنفی متخلف نیز صادر شد.
صادقیان بیان کرد: سلامت شهروندان از اولویتهای دستگاه قضایی است و برخورد با عرضهکنندگان مواد مخدر و داروهای غیرمجاز با جدیت ادامه خواهد داشت.
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