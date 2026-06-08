https://mehrnews.com/x3cgQD ۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۳ کد مطلب 6854444 استانها گیلان استانها گیلان ۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۳ صد شب ایستادگی و مقاومت مردم آستانه اشرفیه برای وطن رشت- در این فیلم، صد شب ایستادگی و مقاومت مردم آستانه اشرفیه برای وطن را در میدان مشاهده می کنید. دریافت 15 MB فیلم: هما اکبری کد مطلب 6854444 کپی شد مطالب مرتبط صدمین شب حضور حماسی مردم آب پخش همراه با مقاومت و ایستادگی ۱۰۰ شب حماسه سازی دیار شهیدان باکری در حمایت از وطن مردم لنگرود میدان دار شب صدم تجمعات صدمین شب مقاومت در ساری صد شب ایستادگی و مقاومت مردم یاسوج راهپیمایی مردم تویسرکان در یکصدمین شب ایستادگی برچسبها آستانه اشرفیه تجمع مردمی شهادت رهبر معظم انقلاب
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