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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۳

صد شب ایستادگی و مقاومت مردم آستانه اشرفیه برای وطن

صد شب ایستادگی و مقاومت مردم آستانه اشرفیه برای وطن

رشت- در این فیلم، صد شب ایستادگی و مقاومت مردم آستانه اشرفیه برای وطن را در میدان مشاهده می کنید.

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فیلم: هما اکبری

کد مطلب 6854444

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