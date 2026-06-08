https://mehrnews.com/x3cgQ6 ۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۰۴ کد مطلب 6854418 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۰۴ صد شب ایستادگی و مقاومت مردم یاسوج یاسوج- تجمع مردم ولایت مدار و انقلابی یاسوج در شب های ایستادگی و مقاومت به صد رسید. دریافت 27 MB کد مطلب 6854418 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع شقایقهای دنا در کهگیلویه و بویراحمد اجتماع بزرگ امت رسول الله(ص) در کهگیلویه و بویراحمد اجتماع بزرگ مردم شهر یاسوج در پانزدهمین سالروز حماسه «نهم دی» برگزار شد صد شب ایستادگی و مقاومت مردم آستانه اشرفیه برای وطن مردم لنگرود میدان دار شب صدم تجمعات جشن بزرگ امام رضاییها ۳۱ اردیبهشت ماه در یاسوج برگزار می شود استقبال پرشور و گسترده مردم ياسوج از رئيس جمهور ۱۰۰ شب حماسه سازی دیار شهیدان باکری در حمایت از وطن برچسبها یاسوج تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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