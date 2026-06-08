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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۰۴

صد شب ایستادگی و مقاومت مردم یاسوج

صد شب ایستادگی و مقاومت مردم یاسوج

یاسوج- تجمع مردم ولایت مدار و انقلابی یاسوج در شب های ایستادگی و مقاومت به صد رسید.

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کد مطلب 6854418

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