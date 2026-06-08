https://mehrnews.com/x3cgQJ ۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۷ کد مطلب 6854448 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۷ ۱۰۰ شب حماسه سازی دیار شهیدان باکری در حمایت از وطن ارومیه - مردم انقلابی ارومیه دوشنبه شب در صدمین تجمع شبانه مقاومت ملی، در حمایت از رهبری و انقلاب حماسه خلق کردند. دریافت 17 MB کد مطلب 6854448 کپی شد مطالب مرتبط صد شب ایستادگی و مقاومت مردم آستانه اشرفیه برای وطن اردستان؛ صدمین شب حضور برای حمایت از جبهه مقاومت و نیروهای مسلح آیین وداع با پیکر سروان شهید «جواد جعفرزاده» در تجمع شبانه رشت راهپیمایی مردم تویسرکان در یکصدمین شب ایستادگی صدمین شب مقاومت در ساری صدمین شب حضور حماسی مردم آب پخش همراه با مقاومت و ایستادگی نمایش ۱۰۰ شب مقاومت و غیرت در تجمعات مردمی فامنین یکصدمین شب حماسه آفرینی مردم همدان در خیابانها خروش حماسی مردم نوشهر در شب صدم صد شب ایستادگی و مقاومت مردم یاسوج برچسبها تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب ارومیه
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