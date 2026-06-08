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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۷

۱۰۰ شب حماسه سازی دیار شهیدان باکری در حمایت از وطن

۱۰۰ شب حماسه سازی دیار شهیدان باکری در حمایت از وطن

ارومیه - مردم انقلابی ارومیه دوشنبه شب در صدمین تجمع شبانه مقاومت ملی، در حمایت از رهبری و انقلاب حماسه خلق کردند.

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کد مطلب 6854448

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