به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجید موسوی، فرمانده هوا فضا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در توصیه ای به تجمعات مردمی در صفحه شخصی خود نوشت: حضور در خیابان را تا زمانی که مقام معظم رهبری اراده می‌کنند حفظ کنید و تلاش داشته باشید که ما بتوانیم با پیوند زدن میدان، خیابان و دیپلماسی دشمن را از صحنه‌ تلاش مذبوحانه خود خارج و عزت و اقتدار را برای ایران و ملت‌های آزاده فراهم کنیم.