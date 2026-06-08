  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۷

سردار موسوی:

حضور در خیابان را تا زمانی که مقام معظم رهبری اراده می‌کنند؛ حفظ کنید

حضور در خیابان را تا زمانی که مقام معظم رهبری اراده می‌کنند؛ حفظ کنید

فرمانده هوا فضا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در صفحه شخصی خود در توصیه ای به تجمعات مردمی نوشت: حضور در خیابان را تا زمانی که مقام معظم رهبری اراده می‌کنند؛ حفظ کنید.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجید موسوی، فرمانده هوا فضا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در توصیه ای به تجمعات مردمی در صفحه شخصی خود نوشت: حضور در خیابان را تا زمانی که مقام معظم رهبری اراده می‌کنند حفظ کنید و تلاش داشته باشید که ما بتوانیم با پیوند زدن میدان، خیابان و دیپلماسی دشمن را از صحنه‌ تلاش مذبوحانه خود خارج و عزت و اقتدار را برای ایران و ملت‌های آزاده فراهم کنیم.

کد مطلب 6854473

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها