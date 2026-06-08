به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجید موسوی، فرمانده هوا فضا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در توصیه ای به تجمعات مردمی در صفحه شخصی خود نوشت: حضور در خیابان را تا زمانی که مقام معظم رهبری اراده میکنند حفظ کنید و تلاش داشته باشید که ما بتوانیم با پیوند زدن میدان، خیابان و دیپلماسی دشمن را از صحنه تلاش مذبوحانه خود خارج و عزت و اقتدار را برای ایران و ملتهای آزاده فراهم کنیم.
سردار موسوی:
حضور در خیابان را تا زمانی که مقام معظم رهبری اراده میکنند؛ حفظ کنید
فرمانده هوا فضا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در صفحه شخصی خود در توصیه ای به تجمعات مردمی نوشت: حضور در خیابان را تا زمانی که مقام معظم رهبری اراده میکنند؛ حفظ کنید.
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