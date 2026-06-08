نمایش ۱۰۰ شب مقاومت و غیرت در تجمعات مردمی فامنین

همدان-مردم مومن فامنین در یکصدمین شب حماسه سازی در سنگر خیابان، حمایت خود را از وطن و رهبر معظم انقلاب نشان دادند.