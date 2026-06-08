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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۵۷

نمایش ۱۰۰ شب مقاومت و غیرت در تجمعات مردمی فامنین

نمایش ۱۰۰ شب مقاومت و غیرت در تجمعات مردمی فامنین

همدان-مردم مومن فامنین در یکصدمین شب حماسه سازی در سنگر خیابان، حمایت خود را از وطن و رهبر معظم انقلاب نشان دادند.

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کد مطلب 6854481

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