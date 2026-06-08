https://mehrnews.com/x3cgRp ۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۵۷ کد مطلب 6854481 استانها همدان استانها همدان ۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۵۷ نمایش ۱۰۰ شب مقاومت و غیرت در تجمعات مردمی فامنین همدان-مردم مومن فامنین در یکصدمین شب حماسه سازی در سنگر خیابان، حمایت خود را از وطن و رهبر معظم انقلاب نشان دادند. دریافت 32 MB کد مطلب 6854481 کپی شد مطالب مرتبط حضور در خیابان را تا زمانی که مقام معظم رهبری اراده میکنند؛ حفظ کنید اجتماع حماسی مردم انقلابی آبدان آیین وداع با پیکر سروان شهید «جواد جعفرزاده» در تجمع شبانه رشت ۱۰۰ شب حماسه سازی دیار شهیدان باکری در حمایت از وطن قرار مردم دارالارشاد اردبیل در صدمین تجمع شبانه برچسبها همدان جنگ رمضان تجمع مردمی
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