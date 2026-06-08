https://mehrnews.com/x3cgQS ۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۰ کد مطلب 6854456 استانها گیلان استانها گیلان ۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۰ آیین وداع با پیکر سروان شهید «جواد جعفرزاده» در تجمع شبانه رشت رشت- آیین وداع با پیکر سروان شهید «جواد جعفرزاده» در تجمع شبانه مردم رشت برگزار شد. دریافت 15 MB فیلم: زهرا پرنیا کد مطلب 6854456 کپی شد مطالب مرتبط تجمع اسلامشهری ها به ایستگاه ۹۹ رسید ۱۰۰ شب حماسه سازی دیار شهیدان باکری در حمایت از وطن قرار مردم دارالارشاد اردبیل در صدمین تجمع شبانه یکصدمین شب حماسه آفرینی مردم همدان در خیابانها صدمین شب حضور رودسری ها در میدان نمایش ۱۰۰ شب مقاومت و غیرت در تجمعات مردمی فامنین برچسبها تجمع مردمی شهادت رهبر معظم انقلاب رشت
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