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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۰

آیین وداع با پیکر سروان شهید «جواد جعفرزاده» در تجمع شبانه رشت

آیین وداع با پیکر سروان شهید «جواد جعفرزاده» در تجمع شبانه رشت

رشت- آیین وداع با پیکر سروان شهید «جواد جعفرزاده» در تجمع شبانه مردم رشت برگزار شد.

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فیلم: زهرا پرنیا

کد مطلب 6854456

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