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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۷

اجتماع حماسی مردم انقلابی آبدان

اجتماع حماسی مردم انقلابی آبدان

بوشهر- اجتماع حماسی شبانه مردم انقلابی آبدان در دفاع از نظام اسلامی برگزار شد.

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کد مطلب 6854377

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