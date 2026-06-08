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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۷

سردار قمی: حضور مردم، تهدیدات ایران را به تهدیدی معتبر تبدیل کرد

سردار قمی: حضور مردم، تهدیدات ایران را به تهدیدی معتبر تبدیل کرد

یاسوج-معاون بسیج و امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت:ایستادگی ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدها، معادلات دشمن را برهم زد و تهدیدات جمهوری اسلامی را به تهدیداتی معتبر تبدیل کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ دوم پاسدار محمدعلی قمی شامگاه دوشنبه در یکصدمین شب تجمع مردمی در یاسوج با تجلیل از حضور مستمر مردم در صحنه، اظهار کرد: مردم ایران در سخت‌ترین شرایط، از جمله دوران جنگ و تهدیدات دشمن، میدان را ترک نکردند و بار دیگر ثابت کردند که ملت ایران ملتی مقاوم، استکبارستیز و پایبند به آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

وی با بیان اینکه دفاع مقدس الگویی جدید از مقاومت را به جهان معرفی کرد، افزود: دشمنان تصور می‌کردند با هدف قرار دادن فرماندهان، زیرساخت‌ها و اجرای عملیات روانی می‌توانند ملت ایران را از مسیر خود منحرف کنند، اما ملت ایران نشان داد که پیرو مکتب امام حسین (ع) و باورمند به شعار «هیهات منا الذله» است.

معاون بسیج و امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور ادامه داد: ملت ایران تنها شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر نمی‌دهد، بلکه این شعار را به یک باور عمیق تبدیل کرده و در میدان عمل نیز آن را به نمایش گذاشته است.

وی با اشاره به نقش مردم در معادلات دفاعی کشور بیان کرد: در گذشته گفته می‌شد دفاع دارای دو بال نظامی و غیرنظامی است، اما امروز مردم ایران ثابت کرده‌اند که دفاع، مردم‌پایه است و حضور آنان هم به دیپلماسی کشور قدرت داده و هم به نیروهای مسلح روحیه و توان مضاعف بخشیده است.

سردار قمی با اشاره به تحولات اخیر منطقه و عملیات‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اظهار داشت: اقتدار ایران در عرصه‌های نظامی و سیاسی به جهان ثابت شد و امروز تهدیدات جمهوری اسلامی ایران برای دشمنان تهدیداتی معتبر محسوب می‌شود؛ در حالی که تهدیدهای دشمنان از جمله آمریکا دیگر اعتبار گذشته را ندارد.

وی تصریح کرد: حضور مردم در صحنه موجب شد جمهوری اسلامی از موضع انفعال خارج شده و توان اقدام پیش‌دستانه را نیز به نمایش بگذارد؛ موضوعی که نتیجه وحدت ملی و تبعیت از رهبری است.

معاون بسیج و امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی افزود: دشمن همواره به دنبال ایجاد اختلاف و شکاف در میان مردم و مسئولان است، اما ملت ایران نشان داده است که تحت زعامت رهبر معظم انقلاب با وحدت و همدلی از حقوق خود دفاع خواهد کرد.

وی با اشاره به رشادت‌ها و ایثارگری‌های شهدای کشور گفت: شهدای مدافع امنیت، فرماندهان، دانشمندان و جوانان این مرز و بوم با نثار جان خود عزت و اقتدار را برای ملت ایران به ارمغان آوردند و امروز این عزت مرهون خون پاک آنان است.

سردار قمی تصریح کرد: دشمنان با هدف قرار دادن غیرنظامیان، مدارس، اماکن ورزشی و مردم بی‌دفاع، چهره واقعی خود را به جهانیان نشان دادند، اما جمهوری اسلامی ایران همواره بر اساس اصول انسانی و آموزه‌های دینی، اقدامات خود را با دقت و هدف‌گذاری مشخص انجام داده است.

وی با تقدیر از حضور مستمر مردم در تجمعات مردمی یاسوج و سایر نقاط کشور گفت: این شور، نشاط، همبستگی و حضور آگاهانه مردم مایه عزت ملت ایران و خشنودی جبهه مقاومت است و بدون تردید تداوم این وحدت، زمینه‌ساز پیروزی‌های بزرگ‌تر برای جمهوری اسلامی خواهد بود.

معاون بسیج و امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور در پایان حضور مردم، مسئولان و نیروهای مسلح در کنار یکدیگر را نماد اقتدار ملی دانست و اظهار کرد: ملت ایران بار دیگر نشان داده است که در دفاع از آرمان‌ها و ارزش‌های خود استوار ایستاده و این ایستادگی شایسته تقدیر و ستایش است.

کد مطلب 6854487

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