به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پس از وقوع زمینلرزه ۵ ریشتری و بدون خسارت در منطقه سرگز، یک پسلرزه به بزرگی ۳.۹ ریشتر حوالی سرگز در استان هرمزگان را لرزاند.
بر اساس گزارش مقدماتی مرکز لرزهنگاری کشور، این زمینلرزه ساعت ۰۱:۱۴:۵۷ در عمق ۲۵ کیلومتری زمین به وقوع پیوست.
کانون این زمینلرزه در مختصات ۲۷.۸۹ درجه عرض شمالی و ۵۶.۹۶ درجه طول شرقی ثبت شده است.
سرگز در فاصله ۲۹ کیلومتری، زیارتعلی در فاصله ۳۱ کیلومتری و فاریاب در فاصله ۳۵ کیلومتری از محل وقوع زمینلرزه قرار دارند.
همچنین نزدیکترین مراکز استان به کانون این زمینلرزه، بندرعباس در فاصله ۱۰۳ کیلومتری و کرمان در فاصله ۲۶۶ کیلومتری اعلام شدهاند.
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