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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۰۴

ایروانی: تبادل نظرات برای رسیدن به متن نهایی با آمریکا ادامه دارد

ایروانی: تبادل نظرات برای رسیدن به متن نهایی با آمریکا ادامه دارد

سفیر و نماینده جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد گفت: تبادل نظرات برای رسیدن به متن نهایی با آمریکا ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد روز دوشنبه به وقت محلی پس از نشست شورای امنیت درباره افغانستان افزود که آمریکا و ایران از طریق پاکستان «در حال ارائه و تبادل دیدگاه‌ها و نظرات برای رسیدن به متن نهایی» هستند.

سفیر ایران در سازمان ملل تصریح کرد: «هنوز به متن نهایی دست نیافته‌ایم» اما در حال پیگیری هستیم.

وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار آسوشیتدپرس که «آیا این روند تا پایان ماه جاری میلادی (ژوئن) به نتیجه خواهد رسید؟»، گفت: «امیدواریم. امیدواریم.»

سفیر ایران در سازمان ملل همچنین تاکید کرد که آتش‌بس «جامع» بوده و کل منطقه از جمله لبنان را دربر می‌گیرد.

ایروانی گفت: «فکر می‌کنم همه طرف‌ها به آتش‌بس بازگشته‌اند.»

کد مطلب 6854497

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