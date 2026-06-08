به گزارش خبرنگار مهر، علی بویری دوشنبه شب در آئین افتتاحیه المپیاد ورزش محلات اهواز و جشن غدیر اظهار کرد: در خصوص ورزش محلات چند موضوع را به اتفاق مدیر کل ورزش و جوانان خوزستان و رئیس اداره ورزش اهواز در حال پیگیری هستیم که از جمله آن می توان به تخصیص اعتبار برای کمیته برنامه ریزی در سالجاری اشاره کرد.

فرماندار اهواز افزود: همچنین اعتبارات ملی مورد دیگر است که از نماینده مردم اهواز تقاضا داریم این مساله را به خصوص در بحث زمین های ورزشی پیگیری کنند.

وی با اشاره به مسئولیت های اجتماعی شرکت های مستقر در اهواز، گفت:در حال حاضر زمین‌ها را شناسایی کرده ایم و بسیاری از آن ها در اختیار دستگاه های اجرایی و نهادهای انقلابی است که مقرر شده رئیس ورزش و جوانان اهواز این موارد را احصا و با نقشه در اختیار ما قرار دهند تا در جلسات شورای ورزش و یا مصوبه شورای تامین شهرستان موضوع را برطرف کنیم تا علاوه‌ بر حفظ اراضی، روشنایی آن ها نیز ایجاد شود.

بویری با بیان اینکه بخشی دیگر به شهرداری و شورای شهر مرتبط است، تصریح کرد: باید بخشی از مسئولیت این اراضی را شهرداری برعهده گیرد چرا که عده ای دنبال غارت زمین ها هستند؛ در کوی علوی با پیگیری و تاکید استاندار برای زمین دیوار احداث شد.

فرماندار اهواز ادامه داد: زمین ها در ابتدا باید حفظ شوند، پس از آن احیا و توسعه آن ها در دستور کار قرار گیرد که بهترین مسیر فعال بودن زمین ها است که قابل اعتمادترین افراد برای این کار، بچه های ورزش محلات هستند.