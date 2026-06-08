به گزارش خبرنگار مهر، رسول سیاحی عصر امروز دوشنبه در آئین افتتاحیه المپیاد ورزش محلات اهواز و جشن غدیر ضمن تبریک دهه ولایت اظهار کرد: این رقابتها به همت کانون ورزش محلات خوزستان و اهواز و با حمایت اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار میشود.
وی افزود: این المپیاد در هشت رشته ورزشی و با حضور بیش از ۸۰۰ ورزشکار از محلات مختلف اهواز در حال برگزاری است.
رئیس اداره ورزش و جوانان اهواز خطاب به مسئولان استان و شهرستان گفت: ورزش محلات و زمینهای خاکی اهواز خاستگاه استعدادیابی و قهرمانسازی خوزستان هستند و این حوزه نیازمند توجه جدی است زیرا میان تعداد درخواستها و امکانات و ظرفیتهای موجود تناسبی وجود ندارد.
وی تأکید کرد: در نظر گرفتن بخشی از مسئولیتهای اجتماعی برای توسعه ورزش محلات، قطعاً پویایی و رونق بیشتری به همراه خواهد داشت و انتظار داریم در جلسات تصمیمگیری، سهم ورزش به صورت ویژه دیده شود.
سیاحی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: در اوج تجاوزات رژیم جنایتکار و کودککش به کشور، وعدههای پرزرق و برقی به منا حمودی فرزند منطقه زرگان داده شد اما این بانو با قاطعیت پاسخ منفی داد و نقشههای دشمن را نقش بر آب کرد.
وی افزود: این ورزشکار که در محلات پرورش یافته، پرچم کشور را در میادین مختلف به اهتزاز درآورده و نمونهای از ظرفیتهای ارزشمند ورزش محلات است.
رئیس اداره ورزش و جوانان اهواز خاطرنشان کرد: ورزشکاران مطالبات و انتظاراتی دارند که با توجه به محدودیتها امکان تحقق کامل همه آنها وجود ندارد اما همچنان در میدان خواهیم ماند و برای پاسخگویی به خواستههای آنان تلاش میکنیم.
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