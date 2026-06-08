برنامه دانشگاه یاسوج برگزاری حضوری امتحانات مقطع کارشناسی است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نوری‌پور شامگاه دوشنبه در نشست با اصحاب رسانه ضمن تبریک اعیاد و تسلیت شهادت جمعی از فرماندهان، نخبگان و مردم کشور در جریان جنگ تحمیلی اخیر، اظهار کرد: دانشگاه به عنوان یک نهاد آموزشی، پژوهشی و فرهنگی وظیفه دارد در کنار فعالیت‌های علمی، نسبت به مسائل اجتماعی و ملی نیز نقش‌آفرینی کند.

وی با اشاره به اقدامات دانشگاه یاسوج در دوران جنگ اخیر افزود: برگزاری شب شعر به یاد شهدای جنگ، دیدار و بیعت دانشگاهیان با نماینده ولی‌فقیه در استان، راه‌اندازی دو موکب فرهنگی و خدماتی و تولید محتوا در قالب پادکست و کلیپ به زبان‌های مختلف از جمله برنامه‌هایی بود که در این مدت اجرا شد.

رئیس دانشگاه یاسوج ادامه داد: معاونت فرهنگی دانشگاه نیز با اجرای برنامه‌های متنوع از جمله حضور استادان در رسانه ملی، ارائه خدمات مشاوره‌ای، فعالیت در فضای مجازی و دیدار با خانواده شهدا تلاش کرد وظیفه فرهنگی و تبیینی دانشگاه را به انجام برساند.

وی با اشاره به شهادت یکی از دانشجویان دانشگاه یاسوج گفت: شهید «حبیبی‌پور» از دانشجویان نخبه دوره دکتری دانشگاه بود که در فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی حضور داشت و به شهادت رسید. دانشگاه نیز در مراسم تشییع این شهید حضور فعال داشت و برنامه‌هایی برای گرامیداشت یاد وی در دستور کار قرار دارد.

امتحانات کارشناسی هنوز تعیین تکلیف نشده است

نوری‌پور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت آموزشی دانشگاه‌ها اظهار کرد: در حال حاضر کلاس‌های مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری به صورت حضوری برگزار می‌شود، اما درباره امتحانات دانشجویان کارشناسی هنوز تصمیم نهایی از سوی وزارت علوم اعلام نشده است.

وی افزود: شخصاً اعتقادی به آموزش و امتحانات مجازی ندارم و برنامه‌ریزی دانشگاه بر برگزاری حضوری امتحانات کارشناسی است، اما تحقق این موضوع به شرایط کشور و تصمیمات وزارت علوم بستگی دارد.

رئیس دانشگاه یاسوج با بیان اینکه کشور همچنان تحت تأثیر شرایط ناشی از جنگ قرار دارد، تصریح کرد: محدودیت‌های مالی و اعتباری، از مهم‌ترین چالش‌های فعلی دانشگاه‌ها محسوب می‌شود و همین موضوع بر بسیاری از برنامه‌های آموزشی و اجرایی تأثیر گذاشته است.

خروج نخبگان؛ دغدغه جدی نظام آموزش عالی

وی در پاسخ به سوالی درباره مهاجرت نخبگان گفت: موضوع خروج نخبگان از کشور مسئله‌ای است که طی بیش از یک دهه اخیر وجود داشته و امروز به یکی از دغدغه‌های اصلی نظام تبدیل شده است.

نوری‌پور افزود: کاهش جذابیت‌های مالی و رفاهی برای اعضای هیئت علمی از عوامل مؤثر در این روند بوده است و اما با این حال دانشگاه یاسوج تلاش کرده با افزایش سه برابری گرنت‌های پژوهشی و حمایت از فعالیت‌های علمی، زمینه ماندگاری و انگیزه بیشتر اعضای هیئت علمی را فراهم کند.

وی با اشاره به ضرورت کاربردی شدن پژوهش‌ها عنوان کرد: امروز در دنیا پژوهش‌های بازارمحور مورد توجه است و دانشگاه‌ها باید متناسب با نیاز دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف جامعه فعالیت کنند.

رئیس دانشگاه یاسوج با اشاره به برخی دستاوردهای پژوهشی دانشگاه گفت: تحقیقات انجام شده در زمینه خشکیدگی جنگل‌های بلوط از جمله پژوهش‌های موفق دانشگاه بوده که بنا بر اعلام مسئولان منابع طبیعی، در برخی مناطق تا ۹۰ درصد در کنترل این پدیده مؤثر بوده است.

اشتغال، اسکان و نشاط دانشجویی؛ سه دغدغه اصلی دانشجویان

وی اشتغال، اسکان و فعالیت‌های فوق‌برنامه را سه دغدغه اصلی دانشجویان برشمرد و افزود: دانشگاه وظیفه انتقال دانش روز را بر عهده دارد، اما تلاش می‌کنیم با توسعه مهارت‌آموزی و رشته‌های میان‌رشته‌ای، زمینه آمادگی بیشتر دانشجویان برای ورود به بازار کار فراهم شود.

نوری‌پور با اشاره به پروژه خوابگاه متأهلی دانشگاه یاسوج گفت: این پروژه مهم‌ترین طرح عمرانی فعال دانشگاه است و پس از بهره‌برداری می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکلات اسکان دانشجویان را برطرف کند.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی، راه‌اندازی دوباره دبیرستان دانشگاه، مهدکودک، مرکز آموزش زبان و برخی خدمات رفاهی در آینده خبر داد.

تحقیقات دانشگاه در حوزه کشاورزی و تغییر الگوی کشت

رئیس دانشگاه یاسوج در بخش دیگری از سخنان خود به تحقیقات دانشگاه در حوزه کشاورزی اشاره کرد و گفت: با توجه به تغییرات اقلیمی و کاهش میزان بارندگی، موضوع تغییر الگوی کشت به یکی از اولویت‌های پژوهشی تبدیل شده است.

وی افزود: تحقیقات مختلفی درباره کشت محصولات جایگزین، گیاهان دارویی، زعفران و همچنین بررسی دیدگاه کشاورزان نسبت به تغییر الگوی کشت در دانشگاه انجام شده است.

نوری‌پور تأکید کرد: بسیاری از پژوهش‌های دانشگاه به‌ویژه در دانشکده‌های کشاورزی و فنی و مهندسی ماهیت کاربردی دارند و چالش اصلی، تقویت ارتباط میان دانشگاه و دستگاه‌های اجرایی برای بهره‌گیری از نتایج این تحقیقات است.