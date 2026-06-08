https://mehrnews.com/x3cgSC ۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۲۸ کد مطلب 6854541 استانها بوشهر استانها بوشهر ۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۲۸ صدمین تجمع مردمی در بزرگترین بندر صیادی کشور بوشهر- صدمین تجمع شبانه مردم در بندر دیر به عنوان بزرگترین بندر صیادی کشور برگزار شد. دریافت 12 MB فیلم: مهدی عبدی کد مطلب 6854541 کپی شد مطالب مرتبط کردکوی در خط مقدم همبستگی؛ مردم میدان را خالی نکردند مردم میاندوآب در یکصدمین تجمع شبانه سنگ تمام گذاشتند میدانداری مردم آزادشهر؛ شبهای حضور روایتگر پیوند ملت و آرمانها برچسبها بندر دیر بوشهر تجمع مردمی
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