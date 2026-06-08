  1. استانها
  2. بوشهر
۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۲۸

صدمین تجمع مردمی در بزرگترین بندر صیادی کشور

صدمین تجمع مردمی در بزرگترین بندر صیادی کشور

بوشهر- صدمین تجمع شبانه مردم در بندر دیر به عنوان بزرگترین بندر صیادی کشور برگزار شد.

دریافت 12 MB

فیلم: مهدی عبدی

کد مطلب 6854541

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها