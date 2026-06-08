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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۲۹

تجمع چرامی‌ها به شب صدم رسید

تجمع چرامی‌ها به شب صدم رسید

چرام- تجمع مردم چرام در شب‌های مقاومت به صدمین شب رسید.

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کد مطلب 6854544

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