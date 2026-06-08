https://mehrnews.com/x3cgSG ۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۲۹ کد مطلب 6854544 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۲۹ تجمع چرامیها به شب صدم رسید چرام- تجمع مردم چرام در شبهای مقاومت به صدمین شب رسید. دریافت 5 MB کد مطلب 6854544 کپی شد مطالب مرتبط کهگیلویه و بویراحمدیها در روز قدس باردیگر حماسه آفریدند قربانیان کرونا در کهگیلویه و بویراحمد به ۱۳۵ نفر رسید میدانداری مردم رامیان؛ شبهای حضور به نمایش اقتدار اجتماعی تبدیل شد کردکوی در خط مقدم همبستگی؛ مردم میدان را خالی نکردند گزارش كامل سفر رئيس جمهور به كهگيلويه و بويراحمد گزارش كامل سفر رئيس جمهور به كهگيلويه و بويراحمد میدانداری مردم آزادشهر؛ شبهای حضور روایتگر پیوند ملت و آرمانها برچسبها شهرستان چرام جنگ رمضان تجمع مردمی
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