خرید ۱۹۰ هزار تن گندم تضمینی از کشاورزان ایلامی

حشمت عزیزان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام خبر خرید ۱۹۰ هزار تن گندم تضمینی از کشاورزان این استان، از تداوم فرآیند پرداخت مطالبات خبر داد و اظهار کرد که تاکنون ۳ هزار میلیارد تومان به حساب بهرهبرداران واریز شده است.
عزیزان با اشاره به ارزش ریالی محصول خریداریشده گفت: کل گندم خریداریشده در استان ایلام ارزشی معادل ۹ هزار میلیارد تومان دارد. بر اساس برنامهریزیهای انجامشده در سازمان برنامه و بودجه و با همکاری بانک عامل، اولویت پرداخت با کشاورزانی بوده است که فایلهای بانکی آنان تا تاریخ ۱۵ اردیبهشتماه تکمیل و ارسال شده بود که برای این گروه، ۵۵ درصد از مبلغ مطالبه پرداخت شده است.
رئیس جهاد کشاورزی ایلام افزود: برای سایر کشاورزان نیز رقمی در حدود ۴۰ درصد از مطالبات واریز شده و تلاش برای تسویه کامل مبالغ در هفتههای پیش رو با جدیت ادامه دارد.
وی در پایان با اشاره به تداوم فصل برداشت در مناطق سردسیر استان تا پایان تیرماه، تصریح کرد: هرچند تاریخ دقیقی برای تسویه نهایی مطالبات اعلام نشده، اما دستگاههای متولی در سطح ملی و استانی بر استمرار واریزها تأکید دارند تا دغدغه کشاورزان عزیز در کمترین زمان ممکن مرتفع شود.
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