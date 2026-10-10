عامل تیراندازی به منازل شهروندان در ازنا دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ امیر ارکیان شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در پی اعلام دو مورد تیراندازی به منازل و ایجاد مزاحمت برای شهروندان در شهرستان ازنا و متواری شدن عامل این حوادث، رسیدگی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی، مخفیگاه متهم را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه و ضربتی وی را دستگیر کردند.

کشف سلاح شکاری غیرمجاز از متهم

فرمانده انتظامی شهرستان ازنا ادامه داد: در بازرسی از متهم، یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز کشف شد.

ارکیان با اشاره به اینکه متهم دارای حکم جلب کیفری بوده و به اتهام قدرت‌نمایی و تیراندازی تحت تعقیب مراجع قضائی قرار داشت، تصریح کرد: فرد دستگیرشده پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

برخورد قانونی با اقدامات مخل امنیت عمومی

وی در پایان تأکید کرد: پلیس با هرگونه اقدام ناهنجار و مخل امنیت که موجب سلب آسایش عمومی شود، قاطعانه و برابر قانون برخورد خواهد کرد.