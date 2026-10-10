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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۰۰

سارق حرفه‌ای رینگ و لاستیک خودرو در خرم‌آباد دستگیر شد

سارق حرفه‌ای رینگ و لاستیک خودرو در خرم‌آباد دستگیر شد

خرم‌آباد- فرمانده انتظامی خرم‌آباد از دستگیری سارق حرفه‌ای رینگ و لاستیک خودرو حین ارتکاب جرم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی کیانمهر شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در پی گشت‌زنی هدفمند مأموران کلانتری ۱۵ خرم‌آباد، فردی که در حال باز کردن رینگ و لاستیک یک دستگاه خودرو بود، شناسایی شد.

وی افزود: متهم به محض مشاهده مأموران اقدام به فرار کرد، اما مأموران با اقدام به‌موقع، خودروی وی را متوقف و او را دستگیر کردند.

اعتراف به ۱۲ فقره سرقت

فرمانده انتظامی شهرستان خرم‌آباد با اشاره به کشف سه حلقه رینگ مسروقه، ادوات سرقت و پلاک جعلی از خودروی متهم تصریح کرد: این فرد در تحقیقات تکمیلی پلیس تاکنون به ۱۲ فقره سرقت رینگ و لاستیک خودرو در سطح شهرستان اعتراف کرده است.

درخواست پلیس از شهروندان برای گزارش موارد مشکوک

کیانمهر در پایان با تأکید بر عزم جدی پلیس برای مقابله با سارقان، از شهروندان خواست موارد مشکوک را بلافاصله از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.

کد مطلب 6973853

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