بزرگداشت هفته پرستار در فارس با تمرکز بر مطالبات کادر درمان

به گزارش خبرنگار مهر، امین نیاکان، همزمان با آغاز هفته پرستار در نامه‌ای خطاب به رؤسا و مدیران بیمارستان‌های زیرمجموعه این دانشگاه، بر ضرورت برگزاری برنامه‌های هدفمند و اثربخش برای پاسداشت جایگاه جامعه پرستاری تأکید کرد.

وی با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی پرستاران در حفظ و ارتقای سلامت جامعه، خواستار تغییر رویکرد برنامه‌های بزرگداشت هفته پرستار و تمرکز بر تکریم عملی این قشر شد.

حضور مدیران در بخش‌های بیمارستانی

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در این نامه، تقویت سرمایه انسانی و ایجاد ارتباط مستقیم میان مدیران و کارکنان را از اولویت‌های برنامه‌های هفته پرستار دانست و بر ضرورت حضور میدانی مدیران در بخش‌های مختلف بیمارستانی تأکید کرد.

برگزاری نشست‌های صمیمانه با پرستاران برای شنیدن دغدغه‌ها، پیشنهادها و مسائل محیط کار، از دیگر محورهای مورد تأکید نیاکان است؛ رویکردی که با هدف تقویت ارتباط میان مدیران و کادر پرستاری و شناسایی مشکلات موجود دنبال می‌شود.

توجه ویژه به پرستاران شیفت شب و بخش‌های ویژه

در این نامه همچنین بر ضرورت توجه ویژه به پرستاران شاغل در شیفت شب و بخش‌های پرتردد و حساس بیمارستانی، از جمله اورژانس و اتاق عمل، تأکید شده است.

بر این اساس، مدیران بیمارستان‌ها باید با حضور مستقیم در محیط کار این کارکنان، شرایط کاری و دغدغه‌های آنان را از نزدیک بررسی کنند و زمینه پیگیری مسائل و نیازهای موجود را فراهم آورند.

یک گام عملی برای رفع مشکلات پرستاران

نیاکان همچنین پیشنهاد کرده است بیمارستان‌ها در هفته پرستار دست‌کم یک مسئله یا نیاز قابل حل کارکنان پرستاری را شناسایی و برای رفع آن برنامه‌ریزی کنند.

این رویکرد با هدف تبدیل مناسبت هفته پرستار به فرصتی برای بهبود شرایط کاری، افزایش انگیزه کارکنان و تقویت سرمایه انسانی نظام سلامت دنبال می‌شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در پایان، حضور مستمر و بی‌واسطه رؤسا و مدیران بیمارستان‌ها در محیط کار و گفت‌وگوی مستقیم با پرستاران را از مؤثرترین راهکارهای تکریم این قشر و تقویت انگیزه حرفه‌ای آنان عنوان کرد.