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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۲۸

مجاهدی: ۲۲۹ میلیارد تومان تسهیلات مشاغل خانگی در بوشهر پرداخت شد

مجاهدی: ۲۲۹ میلیارد تومان تسهیلات مشاغل خانگی در بوشهر پرداخت شد

بوشهر- مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر از پرداخت ۲۲۹ میلیارد تومان تسهیلات در حوزه مشاغل خانگی طی سال ۱۴۰۴ در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرید مجاهدی صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به سیاست‌های حمایتی دولت در توسعه کسب‌وکارهای خرد اظهار کرد: مشاغل خانگی یکی از ظرفیت‌های مهم برای ایجاد اشتغال پایدار، تقویت اقتصاد خانواده و توسعه کارآفرینی در جامعه به شمار می‌روند.

وی با اشاره به اجرای طرح ملی «هزار میدان، هزار بازار» افزود: این طرح با هدف فراهم‌سازی بستر عرضه مستقیم محصولات مشاغل خانگی و کسب‌وکارهای خرد طراحی شده و به تولیدکنندگان کمک می‌کند محصولات خود را بدون واسطه در معرض دید و خرید عموم مردم قرار دهند.

مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر تصریح کرد: اجرای این طرح علاوه بر افزایش درآمد تولیدکنندگان، موجب کاهش قیمت تمام‌شده برای مصرف‌کنندگان نیز می‌شود و از این رو طرحی برد-برد برای هر دو گروه به شمار می‌آید.

مجاهدی با ارائه آماری از وضعیت مشاغل خانگی در استان بوشهر بیان کرد: از سال ۱۴۰۱ تاکنون ۱۶ هزار و ۶۸۲ مجوز مشاغل خانگی در استان صادر شده است.وی ادامه داد: بررسی آمارها نشان می‌دهد حدود ۸۰ درصد بهره‌مندان از تسهیلات این حوزه را بانوان تشکیل می‌دهند که نشان‌دهنده نقش مؤثر و ظرفیت بالای زنان در توسعه فعالیت‌های اقتصادی و کارآفرینی است.

مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر خاطرنشان کرد: متقاضیان راه‌اندازی مشاغل خانگی می‌توانند با مراجعه به سامانه نسبت به ثبت درخواست و طی مراحل دریافت مجوز و تسهیلات اقدام کنند.

کد مطلب 6854617

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