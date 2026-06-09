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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۲۷

روزنامه عبری: اسرائیل با دیدن واکنش ایران غافلگیر شد

روزنامه عبری: اسرائیل با دیدن واکنش ایران غافلگیر شد

یک روزنامه صهیونیستی به غافلگیری رژیم در برابر پاسخ قاطع ایران نسبت به تجاوزات اسرائیل اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی اسرائیل هیوم گزارش داد، ایران در خلق یک معادله به شدت نگران کننده موفق عمل کرده است.

در این گزارش آمده است، معادله مذکور شامل حمله موشکی ایران به سمت اراضی اشغالی در برابر هر گونه حمله به بیروت است.

اسرائیل هیوم به نقل از منابع صهیونیست اضافه کرد، قبل از اتخاذ تصمیم حمله به ضاحیه جنوبی بیروت از سوی تل آویو، کسی احتمال نمی داد ایران به این حمله واکنش نشان دهد.

پیشتر نیز رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اعتراف کرده بود ارزیابی های نتانیاهو در خصوص این که ایران پاسخ نظامی به تجاوزات رژیم را متوقف کرده دقیق نبوده است.

کد مطلب 6854622

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    نظرات

    • IR ۰۹:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
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      زنده باد صلح. آدم کشی تا کی دنیا ارزش ندارد هر چند اسرائیل اعتقاد. به انسانیت ندارد

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