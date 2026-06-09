به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، یائیر لاپید رئیس جریان معارض در اراضی اشغالی با اشاره به تجاوز علیه ایران تاکید کرد، این حمله به هیچ کدام از اهداف راهبردی تل آویو کمک نمی کند. با این حمله نه نظام ایران فروپاشید، نه برنامه موشکی و هسته ای این کشور از بین رفت و نه حزب الله نابود شد.

وی اضافه کرد، کابینه نتانیاهو صهیونیست ها را به پناهگاه ها می فرستد، مدارس را می بندد و اقتصاد را فلج می کند بدون آن که هیچ هدف راهبردی را محقق کرده باشد.

لاپید گفت، کابینه هیچ توضیحی به صهیونیست ها درباره هدف این حمله نمی دهد نه به خاطر آن که سری است بلکه به این دلیل که توجیهی ندارد. نمی توان به مقامات کنونی اعتماد کرد چرا که در غزه، لبنان و ایران شکست خورده و در حال حاضر در کرانه باختری نیز شکست می خورد.