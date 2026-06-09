تلویزیون اسرائیل: ایران بازدارندگی ما را تضعیف کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی اذعان کرد، ایران در تضعیف بازدارندگی این رژیم موفق عمل کرد.

شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل نیز گزارش داد، تل آویو وارد درگیری های دوره ای با ایران می شود و بدین ترتیب مهم ترین اهرم های راهبردی خود را از دست می دهد.

در این گزارش آمده است، تهران بعد از گذشت ۳ سال از جنگ در منطقه موفق شد میادین نبرد را مجددا به هم متصل کند.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی تاکید کرد، هیچ کدام از محافل امنیتی و نظامی نمی توانستند تحقق چنین سناریویی را بعد از حمله گذشته به ایران تصور کنند.

در این گزارش تصریح شده است، تل آویو هیچ پیشرفتی در مقابله با تهدیدات ماهیتی علیه آن نداشته است.