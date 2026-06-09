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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۴۳

روزنامه صهیونیستی: ایران حرف آخر را زد

روزنامه صهیونیستی: ایران حرف آخر را زد

یک روزنامه عبری زبان به ثابت شدن قدرت ایران در پاسخ موشکی اخیر به رژیم صهیونیستی اعتراف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارانوت اعتراف کرد، ایران حرف آخر را زد و قدرت خود را در خلق یک معادله منطقه ای جدید نشان داد.

اشاره این روزنامه به پاسخ موشکی قاطع کشورمان به نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی و تجاوزات این رژیم علیه ضاحیه جنوبی بیروت است.

پیشتر نیز یخیل لایتر سفیر رژیم صهیونیستی در واشنگتن در گفت‌وگو با شبکه فاکس‌نیوز، پرده از اهداف حمله این رژیم به همراه آمریکا به ایران برداشت و اذعان کرد: با آمریکا اهداف یکسانی داریم و می خواهیم که ایران یک قدرت مسلط منطقه ای نباشد.

لایتر با فراموشی این نکته که رژیم صهیونیستی بزرگ ترین عامل تهدید در منطقه است، گفت: با آمریکا کار می کنیم تا مطمئن شویم که ایران نخواهد توانست منطقه را تهدید کند.

کد مطلب 6854591

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    نظرات

    • IR ۰۸:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
      0 0
      پاسخ
      اونا هدفشون خوردن کل دنیا ما میخواهیم شب راحت بخوابیم مثل هم نیستیم باعث میشود حقایق و رویداد ها را متفاوت بسنجیم مثلا این که از سر این چنین حرف هایی میزنند تا رضایت کاذب ایجاد کنند . تا عمیق و تیز نمانیم

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