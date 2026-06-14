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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۴

تسهیلات ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان تصویب شد

تسهیلات ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان تصویب شد

معاون وزیر صمت گفت: افزایش سقف تسهیلات برای خودروسازان پیگیری شده و ۵۰ همت برای گروه خودروسازی سایپا و ۵۰ همت برای ایران‌خودرو نهایی شده است که طی روزهای آینده مصوبه آن ابلاغ خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام اتاق بازرگانی ایران، فرشاد مقیمی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) از تصویب ۱۰۰ همت تسهیلات برای دو خودروساز بزرگ کشور به منظور پرداخت مطالبات قطعه‌سازان خبر داد و گفت: با اجرای این مصوبه بخش قابل توجهی از مشکلات نقدینگی واحدهای قطعه‌سازی برطرف خواهد شد.

وی در جلسه بررسی و رفع مشکلات واحدهای قطعه سازان استان های قزوین و آذربایجان شرقی اظهار کرد: مطالبات و موضوعات حاکمیتی را پیگیری خواهیم کرد و انتظار داریم مسائل و چالش‌های واحدهای تولیدی به صورت مصداقی مطرح شود تا بتوان برای رفع آنها تصمیم‌گیری کرد.

وی افزود: افزایش سقف تسهیلات برای خودروسازان پیگیری شده و ۵۰ همت برای گروه خودروسازی سایپا و ۵۰ همت برای ایران‌خودرو نهایی شده است که طی روزهای آینده مصوبه آن ابلاغ خواهد شد تا در مسیر پرداخت مطالبات قطعه‌سازان مورد استفاده قرار گیرد.

معاون وزیر صمت تصریح کرد: در ماه‌های گذشته چالش‌هایی در مجموعه سایپا ایجاد شد که در کمیته خودرو مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد. پیش‌بینی می‌شود طی ۲۰ روز آینده بخشی از این مشکلات برطرف شود.

رئیس هیئت عامل ایدرو تأکید کرد: قطعه‌سازان استان‌های قزوین و آذربایجان شرقی در اولویت پرداخت مطالبات قرار خواهند گرفت.

وی در ادامه با قدردانی از فعالان حوزه تولید گفت: تولیدکنندگان، جان‌فدایان واقعی اقتصاد کشور هستند و باید از آنها حمایت شود.

مقیمی همچنین درباره تأمین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی اظهار کرد: در جلسات تخصصی، ارز مورد نیاز برای تولید و خدمات پس از فروش پیش‌بینی شده است، اما لازم است موضوع توسعه واحدهای تولیدی نیز در این برنامه‌ها مورد توجه قرار گیرد.

کد مطلب 6859638
سمیه رسولی

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    نظرات

    • IR ۱۲:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
      1 0
      پاسخ
      تا کی باید فرغون سازی ها حمایت باید بشند؟ تا کی باید فرغون تولید کنند ؟

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