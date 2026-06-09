افزایش تدریجی دمای هوا در قم تا پایان هفته

محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی و داده‌های هواشناسی نشان می‌دهد که آسمان استان قم امروز سه‌شنبه عمدتاً صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید در سطح استان رخ می‌دهد.



وی افزود: پیامد وزش باد در برخی مناطق می‌تواند همراه با خیزش گرد و غبار و کاهش موقت کیفیت هوا باشد و انتظار می‌رود این شرایط به‌صورت مقطعی در نقاط مستعد استان مشاهده شود.



کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان قم بیان کرد: برای روز چهارشنبه نیز جوی پایدار و آسمانی صاف پیش‌بینی شده است و در برخی ساعات وزش باد و شکل‌گیری غبار محلی دور از انتظار نخواهد بود.



وی ادامه داد: بر اساس تحلیل شرایط جوی، پدیده غالب در روزهای آینده وزش باد در ساعات مختلف روز خواهد بود که در برخی نقاط می‌تواند با غبار محلی همراه شود.



ترابیان با اشاره به تغییرات دمایی استان گفت: کاهش دما نسبت به روز گذشته در امروز به شکل محسوسی احساس خواهد شد و شهروندان کاهش نسبی دمای هوا را تجربه می‌کنند.



وی افزود: با این حال از فردا روند تغییرات دمایی در استان افزایشی خواهد بود و این افزایش در روز چهارشنبه نیز ادامه می‌یابد.



کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان قم تصریح کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده، دمای هوا در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه نسبت به روز قبل از آن روندی صعودی خواهد داشت و شرایط دمایی به تدریج گرم‌تر می‌شود.



وی خاطرنشان کرد: با وجود افزایش تدریجی دما، آسمان استان در بیشتر ساعات صاف پیش‌بینی شده و تنها در برخی بازه‌های زمانی وزش باد و غبار محلی پدیده‌های قابل انتظار در سطح استان خواهند بود.