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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۷

ادعای تکراری ترامپ: توافق پایان درگیری با ایران نزدیک است

ادعای تکراری ترامپ: توافق پایان درگیری با ایران نزدیک است

رئیس جمهور آمریکا در سخنانی مواضع متناقض و دوگانه خود را در قبال ایران تکرار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با خبرنگاران بعد از شرکت در مسابقات ورزشی گفت، می توان به یک توافق برای پایان دادن به درگیری با ایران طی ۲ یا سه روز دست یافت.

وی مجددا مدعی شد که این توافق باعث می شود ایران نتواند به سلاح هسته ای دست پیدا کند و تنگه هرمز فورا باز خواهد شد! ما در مراحل پایانی این توافق هستیم. معتقد نیستم که اختلافی وجود داشته باشد و همه طرف ها بسیار به توافق نزدیک شده اند.

ترامپ در عین حال در راستای سیاست های یک بام و دو هوای آمریکا گفت که همزمان محاصره آمریکا علیه بنادر ایران ادامه دارد.

ترامپ درباره درگیری های منطقه نیز گفت، ایران و رژیم صهیونیستی بر سر آتش بس توافق کردند. آنها حملاتی را علیه یکدیگر انجام دادند و الان از طریق من به توافق رسیدند.

کد مطلب 6854758

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